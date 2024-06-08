На ПМЭФ-2024 Сбербанк анонсировал стартап-студию для диптех-проектов

Участники дискуссии обсудили, что надо делать, чтобы увеличить объём рынка таких стртапов На XXVII Петербургском международном экономическом форуме прошла дискуссия на тему технологического предпринимательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии