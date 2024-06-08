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Петербургский дневник

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На ПМЭФ-2024 Сбербанк анонсировал стартап-студию для диптех-проектов

На ПМЭФ-2024 Сбербанк анонсировал стартап-студию для диптех-проектов

Участники дискуссии обсудили, что надо делать, чтобы увеличить объём рынка таких стртапов На XXVII Петербургском международном экономическом форуме прошла дискуссия на тему технологического предпринимательства.

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