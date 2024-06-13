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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о Радулове в «Локомотиве»: «Тренерам важно найти подход к нему – это непростой игрок, человек со своим характером. Но он еще голоден до больших побед и сделает все для успеха» 

«Время покажет, насколько Радулов сможет помочь Ярославлю, но вообще это один из сильнейших игроков нашего чемпионата за последние десять лет, даже если вычеркнуть из этого периода те шесть лет, которые он провел в НХЛ.

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