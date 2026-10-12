В Архангельске строят детсад на 220 мест и бассейн за счет застройщика

В квартале «Сосновка» на Московском проспекте Архангельска детский сад на 220 мест уже возведён под крышу, а по бассейну с 25-метровой чашей на шесть дорожек завершены испытания свай и готовится котлован.
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