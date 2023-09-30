Актрису Дженнифер Лоуренс заподозрили в пластике лица

Актрису Дженнифер Лоуренс заподозрили в пластике лицаДженнифер ЛоуренсНа днях в рамках парижской Недели моды прогремел показ Christian Dior, среди гостей которого оказалась и звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс.
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