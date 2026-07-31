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Происшествия

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В Белгородской области задержана группа лиц, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств

В Белгородской области задержана группа лиц, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России «Белгородский» совместно с коллегами из регионального Управления МВД России задержаны подозреваемые в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

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