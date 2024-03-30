Теракт в «Крокусе»: следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в концертном зале

Следователи провели допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла», в котором 22 марта был совершен теракт, в результате которого погибли более 140 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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