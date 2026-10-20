АКБ на 10 000 мА·ч оценили в 399 юаней Компания Anker представила на китайской площадке JD.com внешний аккумулятор MagGo, оснащенный цветным экраном и встроенной док-станцией для зарядки Apple Watch.
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