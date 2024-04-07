Фернандо Алонсо: «В целом это одна из лучших моих гонок за последнее время»

Алонсо остался доволен выступлением на Гран-при Японии. Пилот «Астон Мартин» закончил заезд на 6-й позиции, отметив, что большая часть заслуги в этом лежит на слаженной работе команды и правильной стратегии.
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