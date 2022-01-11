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«Спартак» хочет снизить сумму агентской комиссии за трансфер Пруцева. Она составляет 2 млн евро («РБ Спорт»)

«Спартак» продолжает переговоры о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева Сопутствующие расходы по переходу 21-летнего игрока в московский клуб составляют 2 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

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