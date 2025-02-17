Завтра в Архангельске вновь перекроют улицу из-за уборки снега

О приостановке движения по одной из центральных улиц сообщила городская администрация.Для обеспечения качественной уборки снега на проезжей части, которая сейчас заставлена автомобилями, 18 февраля с 7 до 17 часов будет введено временное ограничение движения и стоянки на участке улицы Северодвинской, от улицы Шабалина до улицы Тимме.