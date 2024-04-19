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Закон, порядок, государство

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Лучших поваров и пекарей определяют в Забайкалье в рамках состязаний среди военнослужащих – специалистов продовольственной службы ВВО

Лучших поваров и пекарей определяют в Забайкалье в рамках состязаний среди военнослужащих – специалистов продовольственной службы ВВО

В течение недели участники конкурса соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.

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