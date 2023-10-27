В Москве арестовали обвиняемого в похищении и попытке убийства певца Авраама Руссо

Тархана Эльдукаева заключили под стражу до 25 декабря 2023 года.Басманный суд Москвы заключил под стражу Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в причастности к похищению и покушению на эстрадного певца армянского происхождения Авраама Руссо.