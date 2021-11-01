Как выглядели и чем пахли советские магазины.

Так, друзья — сегодня будет интересный пост про устройство советских магазинов. Я тут на днях нашёл несколько любопытных снимков той эпохи, и подумал, что вам тоже будет интересно на них посмотреть и почитать о том, как всё было устроено в этих магазах — особенно интересно то, что оно было практически одинаково по всему Союзу, за редкими исключениями.