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Регионы России

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Минобороны России подтвердило массированный удар по объектам в Киеве и Одессе

Минобороны России подтвердило массированный удар по объектам в Киеве и Одессе

Минобороны России сообщило о проведении массированного удара по целям в Киеве, Киевской области и Одессе в ночь на 1 сентября.

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