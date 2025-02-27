Строительству ВСМ Петербург-Москва уточнили график

Вслед за супермагистралью между двумя столицами разрабатываются другие подобные проекты. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург ведется быстрее запланированного, при этом курсирующие по ней электропоезда по техническим характеристикам будут превосходить многие импортные аналоги.