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Строительству ВСМ Петербург-Москва уточнили график

Строительству ВСМ Петербург-Москва уточнили график

Вслед за супермагистралью между двумя столицами разрабатываются другие подобные проекты. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург ведется быстрее запланированного, при этом курсирующие по ней электропоезда по техническим характеристикам будут превосходить многие импортные аналоги.

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