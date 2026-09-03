Москва делится опытом в сфере городского управления с регионами России

Транспорт, медицина, госзакупки и цифровые сервисы — субъекты перенимают московский опыт, адаптируя его под свои задачиМосква, как крупнейший и технологически развитый регион, регулярно выступает инициатором инноваций в сфере городского управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Приложение «Амина...
- ВП На Украине в школ...
- «Фейковые вбросы»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым