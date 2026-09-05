Сильный ветер и дождь в Калуге сорвали спектакль-променад ТЮЗ-а

Уличный спектакль-променад, посвящённый 250-летию Калужской губернии, перенесли в Малый зал театра из-за непогодыДождь с сильным ветром, пришедший в Калугу, привел к отмене спектакля-променада, запланированного Театром Юного Зрителя.
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