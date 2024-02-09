В Северодвинске представят уникальное наследие Ломоносова

В Архангельской области сохранились 12 прижизненных изданий великого ученого Михаила Ломоносова.17 февраля в 12:00 в Северодвинском городском краеведческом музее состоится публичная лекция об уникальном наследии нашего великого земляка.
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