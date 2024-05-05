Реки и озера, в которых свердловчанам можно и нельзя ловить рыбу

В конце апреля в Свердловской области вступили в силу изменения, внесенные приказом Минсельхоза России в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые поставили в тупик уральских рыбаков.
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