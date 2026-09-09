Торговые группы пытаются заблокировать введение криптоналога в Иллинойсе до даты его вступления в силу

Crypto Council for Innovation (CCI) и Blockchain Association (BA) добиваются блокировки применения в штате Иллинойс налога на криптовалютные транзакции в размере 0,2% до того, как он вступит в силу в январе 2027 года.
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