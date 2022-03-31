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США выводят российские удобрения из-под санкций на фоне дефицита

США выводят российские удобрения из-под санкций на фоне дефицита

Власти Соединённых Штатов Америки месяц спустя после введения первых санкций против России приняли решение вывести отечественные удобрения из-под запрета.

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