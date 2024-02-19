Экс-конгрессвумен Чейни: спикер Джонсон может лишиться поста из-за Украины

Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни не исключила, что действующий спикер палаты представителей Майк Джонсон может потерять свою должность на фоне задержек с предоставлением помощи Киеву от Вашингтона.
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