Тренер Махачева ответил, способен ли россиянин подняться в средний вес UFC

Главный тренер АКА Хавьер Мендес высказался о возможном переходе Ислама Махачева в средний вес. «Способен ли Ислам подняться в средний вес? Я на сто процентов уверен, что Ислам способен на это, если захочет.
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