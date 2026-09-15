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Фестиваль «Маги в парках» завершился в Подмосковье

Фестиваль «Маги в парках» завершился в Подмосковье

В Коломне прошел фестиваль иллюзионистов, который собрал в парке Мира более 20 тысяч человек. В программе были выступления профессиональных артистов, конкурс начинающих фокусников, интерактивные площадки и большое шоу братьев Сафроновых.

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