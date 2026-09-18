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Сила в правде

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Россия показала в ЮАР РПГ-29М — тандемный гранатомёт с новой дальностью и расширенным боекомплектом

Россия показала в ЮАР РПГ-29М — тандемный гранатомёт с новой дальностью и расширенным боекомплектом

На выставке в ЮАР впервые показали РПГ-29М: труба полегчала до 4,4 кг, прямой выстрел вырос до 600–700 метров, к тепловизору добавили тандем, термобарик и другие гранаты.

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