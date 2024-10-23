Аудиторы перехватывают власть в Челябинске

Новый градоначальник Челябинска произвел первое назначение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на должность начальника управления муниципальных закупок городской администрации с 23 октября назначена Анна Сибирева.
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