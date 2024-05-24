Снятую в России короткометражку отметили на Каннском кинофестивале

Снятый в России короткометражный фильм отмечен наградой на Каннском кинофестивале. Одним из победителей в секции La Cinef для студентов киношкол стал короткометражный фильм «Из окна сквозь стену» Аси Сегалович, передает «Бюллетень кинопрокатчика».
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