Подводятся итоги конкурса плакатов «Мы вместе. Россия и Донбасс»

Подходит к завершению реализация конкурса плакатов «АиФ» «Мы вместе. Россия и Донбасс». Этот проект издательский дом «Аргументы и факты» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея.
Подходит к завершению реализация конкурса плакатов «АиФ» «Мы вместе. Россия и Донбасс». Этот проект издательский дом «Аргументы и факты» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея.
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