7 новостей

367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рукодельцева
    С торговлей мигрантов надо наводить порядок. Обнаглели хамоватые торговцы с Кавказа. Всё рынки оккупировалиГладкова возмутил...
  • Татьяна Рукодельцева
    Директору отстегивали мигранты. Эти торгаши уже давно не дают нашим бабушкам торговать, заставляют повышать цены. С т...Гладкова возмутил...
  • Галина Чемарина
    Творится беспредел в России, власть думает только о своей безопасности, народ для них ничто и никто, только на выборы...Мужчина в камуфля...

Подводятся итоги конкурса плакатов «Мы вместе. Россия и Донбасс»

Подводятся итоги конкурса плакатов «Мы вместе. Россия и Донбасс»

Подходит к завершению реализация конкурса плакатов «АиФ» «Мы вместе. Россия и Донбасс». Этот проект издательский дом «Аргументы и факты» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх