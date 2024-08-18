Роскачество: купленные в интернете БАДы можно вернуть в течение недели

Такие правила действуют для онлайн-торговли Приобретенные на маркетплейсах биоактивные добавки (БАДы) можно вернуть продавцу, если покупателя не устроило качество товара, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии