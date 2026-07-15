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14-летний эксперимент позади, начинается новая глава: Land Rover и Chery показали новый внедорожник Freelander 8

14-летний эксперимент позади, начинается новая глава: Land Rover и Chery показали новый внедорожник Freelander 8

«Не экран, а стена: новый кроссовер Chery и Land Rover получил 46-дюймовый дисплей, лидар Huawei и чип Snapdragon»Chery и Land Rover раскрыли интерьер своего первого совместного серийного автомобиля, которым стал большой внедорожник Freelander 8.

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