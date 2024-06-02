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ФК «10» и «Броуки» бьются в Борисове в матче Медиалиги

2 июня, воскресенье ФК «10» – «БроукБойз» – 0:0 (первый тайм) ФК «10» (стартовый состав): Помазан, Тен, Идову, Чичерин, Иванов, Свежов, Бала, Кирей, Белый, Шерш, Кутуз.

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