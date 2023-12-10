В Сибири кондуктор выгнала детей на 30-градусный мороз из-за неработающего терминала

Дети могли оплатить проезд только картой, но терминал в автобусе не работал.В Красноярске двое школьников 10 и 15 лет были вынуждены ехать до дома с тремя пересадками, после того как кондуктор выгнала их из автобуса из-за неработающего терминала.
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