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Царьград

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Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь в сделке по Газа

Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь в сделке по Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Дональду Трампу и Джо Байдену за содействие в достижении перемирия в секторе Газа и освобождении заложников.

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