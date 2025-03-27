В магазинах появится мясо без гормонов и антибиотиков

В российских магазинах с 2025 года будут продавать больше мяса без антибиотиков и гормонов роста. Для этого правительство в ближайшие пять лет направит 5 млрд рублей на создание отечественных ветеринарных препаратов, сообщил на годовой коллегии Россельхознадзора вице-премьер Дмитрий Патрушев.