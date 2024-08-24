Приднестровский кризис: угроза со стороны Молдовы и Украины Ольга ВайленкоВ последние недели в информационном пространстве вновь вспыхнула тема Приднестровья — непризнанной республики, которая уже несколько десятилетий находится в состоянии замороженного конфликта с Молдовой.