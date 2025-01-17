Бизнес предложил Правительству России поправки к закону о приватизации

Предприниматели предложили уточнить порядок исчисления сроков давности для оспаривания сделок.Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Правительству России законопроект, призванный уточнить порядок исчисления сроков давности по делам об оспаривании сделок приватизации.
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