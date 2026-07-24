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Россия вошла в топ-5 стран по росту числа долларовых миллионеров

Россия вошла в топ-5 стран по росту числа долларовых миллионеров

Россия по итогам 2025 года попала в топ-5 стран по темпам прироста числа долларовых миллионеров. За год показатель вырос на 5,2%, следует из доклада Global Wealth Report 2026, который составляет швейцарский банк UBS.

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