Россия вошла в топ-5 стран по росту числа долларовых миллионеров

Россия по итогам 2025 года попала в топ-5 стран по темпам прироста числа долларовых миллионеров. За год показатель вырос на 5,2%, следует из доклада Global Wealth Report 2026, который составляет швейцарский банк UBS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии