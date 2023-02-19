«Барса» могла стать жертвой мошенника – наивное руководство попало в ловушку». Тебас о выплатах каталонцев вице-президенту комитета судей

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны». Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро.
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