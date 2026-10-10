Переговоры Украины и США в Майами завершились досрочно

Переговоры по украинскому конфликту в Майами должны были пройти в два дня, 9 и 10 октября.Переговоры в Майами с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО не продолжатся 10 октября, они завершились раньше запланированного срока.
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