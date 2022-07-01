Реджеп Ердоган на прес-конференції в Мадриді за підсумками саміту НАТО, 30 червня 2022 року Ердоган зажадав від Швеції та Фінляндії виконання всіх умов Анкари Президент Туреччини заявив, що Анкара може заблокувати вступ двох скандинавських країн до НАТО, якщо вони не виконуватимуть умови тристоронньої угоди Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у четвер заявив, що він […] Сообщение Ердоган зажадав від Швеції та Фінляндії виконання всіх умов Анкари появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.