Евгений Сатановский. За что Россия должна Госдепу

Лш Лариса шумбасова Ну хватили потомки бандюганов !!! Уж кто-кто , а Россия точно ничего не должна Штатам ( в отличие от самих Штатов !!! )

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Россия всё ещё чего-то кому-то должна? Надоело как-то с лапшой на ушах ходить... Для России на первом месте в данной ситуации должна быть СВО... а всё остальное потом. Пусть запад сам выбирает: зерновая сделка или оружие для украины, чтобы СВО не кончалось... как-то примерно так : котлеты отдельно - мухи отдельно... оружие для украины ИЛИ зерновая сделка - одновременно не получается...НЕТ не получается.