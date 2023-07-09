Театр абсурда

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Евгений Сатановский. За что Россия должна Госдепу

Евгений Сатановский. За что Россия должна Госдепу

Последние новости Госдепартамента США: «Россия ДОЛЖНА соблюдать и продлить «Черноморскую зерновую инициативу».

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Ну хватили потомки бандюганов !!! Уж кто-кто , а Россия точно ничего не должна Штатам ( в отличие от самих Штатов !!! )
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18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россия всё ещё чего-то кому-то  должна? Надоело как-то с лапшой на ушах ходить... Для России на первом месте в данной ситуации должна быть СВО... а всё остальное потом. Пусть запад сам выбирает: зерновая сделка или оружие для украины, чтобы СВО не кончалось... как-то примерно так : котлеты отдельно - мухи отдельно... оружие для украины ИЛИ зерновая сделка - одновременно не получается...НЕТ не получается.
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17 час.
Алексей Камышов
Хватит уже в поддавки играть. Никаких больше сделок и переговоров ни с зефюрером, ни с пиндосами. Полная блокада и уничтожение той раковой опухоли, что сейчас называется &quot;Украиной&quot;. Иначе это никогда не закончится.
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9 час.

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