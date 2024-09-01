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  • карюкалов вячеслав
    А вот причинно-следственные связи.Фото Путина закоп...

Фото Путина закопала в сорок могил: Как ведьмы работают на Киев

Фото Путина закопала в сорок могил: Как ведьмы работают на Киев

Коллаж Царьград На Украине уже официально запретили Православную Церковь, чего не было ни при поляках в XVII веке, ни при коммунистах в ХХ веке.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
ИДИЁТЫ!!! У нашего президента самая крутая ЗАЩИТА в мире-НАРОД РОССИИ!!!
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7 час.
карюкалов вячеслав
А вот причинно-следственные связи.
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7 час.
Федор Родников
Да вернутся проклятия на проклинающих,на всех хохлов их внуков-правнуков и до седьмого колена.Аминь.
Ответить
6 час.

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