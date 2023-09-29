Госсекретарь Блинкен исполнил блюз, который получается у него лучше, чем политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен минувшим вечером показал, что он не чужд высокому искусству и точно не останется без работы после увольнения со своего высокого поста, он исполнил настоящую блюзовую композицию.
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