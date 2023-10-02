Красноярцы выбирают лучшую в городе мастерскую по ремонту гаджетов

Редакция NGS24.RU традиционно собирает данные для народного рейтинга красноярцев. В этот раз в нашем телеграм-канале идет опрос о лучшей в городе мастерской по ремонту сотовых телефонов и прочих гаджетов.
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