Политнавигатор Россия продемонстрировала немыслимое – за два года в условиях санкций ей удалось не только сохранить положительный платежный баланс, но и накопить сумму, превышающую замороженные Западом золотовалютные резервы.
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