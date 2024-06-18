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    ст.282  ответЧеченцы переломал...

РФ за два года с лихвой компенсировала потерю замороженных Западом резервов – иноагент Илларионов

РФ за два года с лихвой компенсировала потерю замороженных Западом резервов – иноагент Илларионов

Политнавигатор Россия продемонстрировала немыслимое – за два года в условиях санкций ей удалось не только сохранить положительный платежный баланс, но и накопить сумму, превышающую замороженные Западом золотовалютные резервы.

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Комментарии
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soylosan
Инагент и есть Инагент. Мы заработали эти деньги, а не вернули. Возвращать позже будем. С процентами. Принудительно.
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7 час.
М
Мария
Илларионов перебежчик. Последняя сволочь продажная.
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6 час.
valentina sergeeva
Жаль, что только ноги. Их, кстати, надо было сломать по самую шею.
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6 час.

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