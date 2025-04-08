Чиновники отчитались президенту о ситуации с мигрантами в России: "Всё хорошо". Главное, не выходить на улицу

АНГЕЛ АНГЕЛ

Очередная пиар компания, понты и сказки чиновников, а на деле больше года трагедии в Крокус Сити, но кроме обсуждений, рассуждений, разработки закона, заслушивания, доработки и т.д. ни чего не только не улучшилось, а катастрофически ухудшилось... Но по докладам и на бумагах прогресс. Как и проведенные все реформы в России, которые были антинародными , разрушительными и коррупционными по отмыванию народных бюджетных средств...