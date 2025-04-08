Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Чиновники отчитались президенту о ситуации с мигрантами в России: "Всё хорошо". Главное, не выходить на улицу

Чиновники отчитались президенту о ситуации с мигрантами в России: "Всё хорошо". Главное, не выходить на улицу

Царьград Фото: Олег Рукавицын, Царьград Чиновники отчитались президенту о ситуации с мигрантами в России: "Всё хорошо".

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередная пиар компания, понты и сказки чиновников, а на деле больше года трагедии в Крокус Сити, но кроме обсуждений, рассуждений, разработки закона, заслушивания, доработки и т.д. ни чего не только не улучшилось, а катастрофически ухудшилось... Но по докладам и на бумагах прогресс. Как и проведенные все реформы в России, которые были антинародными , разрушительными и коррупционными по отмыванию народных бюджетных средств...
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Одиссей
&quot;Солеха Холмахмадзода выразила уверенность, что все эти объединения внесут соответствующий вклад в обеспечение защиты прав и интересов трудовых мигрантов из Таджикистана.&quot; Права, интересы...  А где же ОБЯЗАННОСТИ?!?!? Хотя, конечно, если народ не дорос до понятия государство, то существующая у других структура им будет восприниматься исключительно, как дойная корова. Которую в голодный год можно пустить на мясо.
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