Царьград Фото: Олег Рукавицын, Царьград Чиновники отчитались президенту о ситуации с мигрантами в России: "Всё хорошо".
Чиновники отчитались президенту о ситуации с мигрантами в России: "Всё хорошо". Главное, не выходить на улицу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередная пиар компания, понты и сказки чиновников, а на деле больше года трагедии в Крокус Сити, но кроме обсуждений, рассуждений, разработки закона, заслушивания, доработки и т.д. ни чего не только не улучшилось, а катастрофически ухудшилось... Но по докладам и на бумагах прогресс. Как и проведенные все реформы в России, которые были антинародными , разрушительными и коррупционными по отмыванию народных бюджетных средств...
Ответить
4 час.
Одиссей
"Солеха Холмахмадзода выразила уверенность, что все эти объединения внесут соответствующий вклад в обеспечение защиты прав и интересов трудовых мигрантов из Таджикистана." Права, интересы... А где же ОБЯЗАННОСТИ?!?!? Хотя, конечно, если народ не дорос до понятия государство, то существующая у других структура им будет восприниматься исключительно, как дойная корова. Которую в голодный год можно пустить на мясо.
Ответить
3 час.
Леон Ольховсвкий
О как!Кишлачная мразь, стала хозяином на моей земле
Ответить
3 час.
Свежие комментарии