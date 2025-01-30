Новые "Калашниковы"«Калашников» впервые представит (https://t.me/kalashnikovnews/3206) новейшие автоматы АК-12 укороченный и АК-12 малогабаритный на IDEX 2025Концерн «Калашников» впервые экспонирует новейшие 5,45-мм автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и 5,45-мм автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).