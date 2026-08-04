Что заставило Савелия Крамарова эмигрировать в США

Он был, пожалуй, самым народным из советских актёров второго плана. Улыбчивый, нескладный, с простодушным взглядом — Косой из «Джентльменов удачи», незадачливый вор из «Ивана Васильевича», продавец газировки в «Неуловимых мстителях».