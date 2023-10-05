В любой экспедиции главное — конфеты

В новом телевизионном сезоне Общественное телевидение России (ОТР) покажет более 20 документальных фильмов об Арктике — многосерийный цикл «Северный морской путь», документальный мини-сериал «Люди Арктики», а также фильмы об истории освоения северных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии