В любой экспедиции главное — конфеты

В новом телевизионном сезоне Общественное телевидение России (ОТР) покажет более 20 документальных фильмов об Арктике — многосерийный цикл «Северный морской путь», документальный мини-сериал «Люди Арктики», а также фильмы об истории освоения северных территорий.