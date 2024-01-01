Путин: к БРИКС хотят подключиться порядка 30 стран

Порядка 30 стран хотят присоединиться к международному неформальному объединению БРИКС, оно притягивает всё больше единомышленников, заявил 1 января президент РФ Владимир Путин 1 января в своем обращении в связи с началом председательства России.
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